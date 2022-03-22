مناقشة التعاون المشترك بين صندوق صيانة الطرق وهيئة النقل البري بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

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ناقش صندوق صيانة الطرق في عدن ، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، سبل التعاون المشترك في تنظيم حركة النقل وكيفية وضع آلية لإلزام سائقي القاطرات والناقلات بالحمولة المحددة بحسب القانون الخاص بالاوزان المحورية والأبعاد الكلية .



وأكد اللقاء الذي ضم رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن المهندس معين الماس، و رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي حيدرة محروق، على أهمية صياغة تفاصيل الآلية المشتركة عبر مختصين لتنظيم حركة النقل، وطرق تفعيلها وتعميمها في الأوساط ذات العلاقة.

مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود المشتركة في تحسين شبكة الطرقات التي تسهل من عملية حركة الناقلات المحملة بالبضائع ، وتخفف من وقوع الحوادث في الطرقات .