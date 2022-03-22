بإشراف الوزير بن يمين.. إستمرار أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق العريش المملاح بخور مكسر

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يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل الجهات المنفذة أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق العريش المملاح بخور مكسر في العاصمة عدن.

ويجري العمل من جولة الرحاب بمديرية خورمكسر حتى جولة سوزوكي بمديرية المنصورة بإشراف مباشر من قبل معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور. وتقوم الجهات المنفذة بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في معالجة الحفر وتسوية ودك المواقع المحددة تمهيدا لعملية سفلتة الطريق. علماً أن صيانة وإعادة تأهيل خط سوزوكي الرحاب يأتي ضمن مشاريع عدة يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور على رأسها خط طور الباحة الوهط الرابط بين محافظتي لحج وتعز إضافة إلى صيانة وتأهيل الخط الرئيسي بقعطبة محافظة الضالع وترميم الشوارع الداخلية بالعاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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