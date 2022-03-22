وكيل وزارة التخطيط يناقش مع برنامج الأغذية العالمي تدخلاته في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راجان، ومدير مكتب البرنامج في عدن موتينتا شيموكا، جهود تعزيز تدخلات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن.



وأكد اللقاء، على أهمية تقديم البرنامج المزيد من الدعم والتدخلات لتخفيف المعاناة الإنسانية بمختلف محافظات الجمهورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني نتيجة الحرب.

وأشاد الوكيل زيد، بتدخلات برنامج الأغذية العالمي في مجال الأمن الغذائي ودعم الموانئ بالمعدات اللازمة .. مؤكداً استعداد الوزارة مواصلة تقديم كافة أوجه التسهيلات لتذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل البرنامج الأممي.