مناقشة اوضاع الهيئة العامة للطيران المدني وخطة العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد بعدن جملة من المواضيع المتعلقة بأوضاع الهيئة العامة للطيران المدني وخطتها للعام الجاري والآلية الكفيلة لمعالجة الصعوبات وفق اللوائح المنظمة.



واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الكابتن صالح بن نهيد ووكلاء الوزارة والهيئة، مصفوفة المشاريع المدرجة بتأهيل وتطوير عدد من المطارات بالمحافظات المحررة منها إعادة تاهيل المرافق والبنية التحتية لمطار عدن الدولي ومستوى الانجاز على ضوء الاطار التنفيذي المزمن والمحدد من الوزارة والهيئة.

واكد وزير النقل، ضرورة العمل وفق استراتيجية دقيقة تساهم بالارتقاء بمستوى خدمات قطاع الطيران المدني بشكل عام لتصل به إلى مستوى متقدم ومنافس يعيد النشاط الملاحي للمطارات بحال أفضل.

ولفت الى أن الوقت الراهن يتطلب تظافر الجهود والعمل الجماعي لتعزيز الجوانب الفنية والمهنية والرقابية للهيئة..مشدداً أهمية اتخاذ الوسائل الناجعة لرفع كفاءة وجاهزية العمل بقطاع النقل الجوي ضمن خطط تطويرية واستراتيجية ترتقي بسير الأداء وتجويد العمل في مختلف الإدارات.

من جانبه اكد رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، مساعي الهيئة الدؤوبة من إعادة تاهيل وترميم البنية التحتية للمرافق التابعة لها وتجاوز كل الاشكاليات التي خلفتها المراحل السابقة.