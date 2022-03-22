المملكة السعودية تدعو مجلس الأمن لوضع الحوثي على قوائم الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، عن تطلعه إلى وضع مجلس الأمن جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.



وأضاف وزير الخارجية السعودي، في كلمته بالدورة الـ48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بباكستان: "التصعيد العسكري الحوثي يعكس تعنت المليشيات ورفضها جهود السلام".

ونهاية الشهر الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري.

من ناحية أخرى، أكد على "أهمية تضافر الجهود لمساعدة الشعب الأفغاني والحرص على عدم استخدام الأراضي الأفغانية في تصدير الإرهاب".

وانطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، الدورة الـ48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تستمر على مدار يومين؛ لبحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وتطرح الدورة العديد من المواضيع، فضلا عن أنشطة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية فلسطين والتطورات الهامة والخطيرة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020.