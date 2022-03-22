وزير الخارجية الأمريكي: ندين هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن بلاده "تدين هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السعودية".



وتابع "هجمات مليشيات الحوثي تستهدف المدنيين ويجب أن تنتهي".

وأعلن التحالف العربي، أمس الأحد، اعتراض سلسلة هجمات نفذتها مليشيات الحوثي بصواريخ كروز الإيرانية ونحو 9 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت سعودية مدنية من بينها منشأة أرامكو النفطية في جازان.

وتحاولت مليشيات الحوثي الإرهابية، عبر سلسلة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على السعودية، الهروب إلى الأمام، وإثارة ضجيج إعلامي للتعتيم على عجزها وفشلها في مواجهة الغضب الشعبي وردة الفعل المناهضة للأزمات المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، وفق مراقبين.