بينها شركة ناتكو.. مليشيا الحوثي تغلق عددًا من الشركات بالعاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت مليشيا الحوثي، يوم الإثنين، عددًا من الشركات التجارية، في العاصمة صنعاء، بينها شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر الشركات التجارية في اليمن.

وبررت مليشيا الحوثي، حملة الإغلاق التي طالت عدد من الشركات بصنعاء، تحت مزاعم مخالفتها قائمة الأسعار التي فرضتها على التجار.

يأتي هذا في ظل حملات الابتزاز التي تقوم بها المليشيا الانقلابية ضد التجار، وفرض ضرائب وإتاوات، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي تحاول المليشيا استغلاله لنهب التجار بحجة الزكاة.

وفي وقت سابق، قامت مليشيا الحوثي بالاعتداء بالضرب على أحد أقارب رجل الأعمال حسن الكبوس بصنعاء؛ لرفضه دفع أموال وإتاوات، وكذا اختطاف رجل الأعمال أمين أحمد قاسم، والحجز على أمواله.

كما تعرض رجل الأعمال أمين جمعان للاعتداء ومحاولة الاغتيال في العاصمة صنعاء، وذلك في إطار حملتها الممنهجة ضد رأس المال الوطني، الأمر الذي قد يلحق آثارا خطيرة بالاقتصاد الوطني.

وكانت مؤسسة المانية، قد أكدت أن الأعمال التجارية في اليمن، أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وصنف البنك الدولي اليمن في المرتبة 188 في فئة "التجارة عبر الحدود" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.

وأرجعت مؤسسة برتلسمان الألمانية، ذلك إلى أن تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية، تُمنح فقط لمؤيدي ميليشيا الحوثي، مما يمنح بعض الشركات فرصة للسيطرة على السوق.