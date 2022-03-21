واشنطن تحث الأطراف اليمنية على اغتنام مبادرة التعاون الخليجي

المنامة - ياسر ابراهيم - حثت الولايات المتحدة، الإثنين، الأطراف اليمنية على اغتنام مبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بينها أواخر مارس/ آذار الجاري.



جاء ذلك في بيان صادر عن القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن "كاثي ويستلي"، ونشرته السفارة الأمريكية على حسابها بتوتير.



وقالت ويستلي: " أثني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي باستضافة الحوار اليمني - اليمني بالفترة الممتدة بين 29 مارس و7 أبريل/ نيسان المقبل في الرياض".



وحثت الدبلوماسية الأمريكية "جميع اليمنيين على البناء على جهود المبعوث الأممي واغتنام هذه الفرصة (مبادرة التعاون الخليجي)".



وقال البيان إن "دعم دول مجلس التعاون الخليجي للشعب اليمني سيكون مفتاح السلام والاستقرار والمستقبل المزدهر".



والخميس، أعلن مجلس التعاون، استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 مارس، بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار.



والجمعة، رحبت الرئاسة اليمنية، بمبادرة مجلس التعاون داعية "كافة المكونات للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته". في المقابل أعلنت مليشيات الحوثي الإيرانية رفضها.

