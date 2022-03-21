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بينهم طفلة.. - إصابة ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم حوثي في الحديدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، بينهم طفل وامرأة، الأحد، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن الطفلة "نجود يحيى مقحشي 4 سنوات، ووالدها يحيى مقحشي 24 عاما، ووالدتها فاطمه سالم أحمد 20 عاما، أصيبوا؛ نتيجة انفجار لغم للحوثيين في قرية "الكدح" بمديرية الخوخة جنوب الحديدة".

والأربعاء الماضي، قتل 6 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة، وذلك بعد أيام على فقدان مواطن أطرافه نتيجة انفجار لغم في الدريهمي، أثناء عودته لمنزله بعد 4 سنوات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012