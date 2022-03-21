شكرا لبحثكم عن خبر تمهيداً لسفلتته.. مواصلة تسوية الشارع الرئيسي بمديرية قعطبة في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل المؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في تسوية الشارع الرئيسي قعطبة في الضالع. وتقوم المؤسسة على اعمال قلع الاسفلت القديم وتسوية الطريق الحيوي بالمديرية. ويجرى العمل بالشارع الرئيسي كأول مشروع بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور مابعد حرب 2015م. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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