لقاء يُناقش تنظيم سبل التعاون بين صندوق صيانة الطرق والجسور وهيئة النقل البري

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مع الاستاذ علي حيدرة محروق رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سبل التعاون المشترك بين الصندوق وهيئة النقل البري في تنظيم حركة النقل. وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى كيفية وضع آلية لإلزام سائقي القاطرات والناقلات بالحمولة المحددة بحسب القانون الخاص بالاوزان المحورية والأبعاد الكلية. واتفق الجانبان على ضرورة عقد اجتماع آخر قادم بحضور مختصين من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وصندوق صيانة الطرق والجسور لصياغة تفاصيل الآلية وطرق تفعيلها وتعميمها في الأوساط ذات العلاقة. صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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