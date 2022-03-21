شكرا لبحثكم عن خبر الماس يطلع على مستوى الانجاز بإزالة الرمال من خط عدن أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن على مستوى الانجاز بمشروع إزاحة الرمال من الخط الدولي الرابط بين عدن وابين.مثمناً الجهود التي تبذل من قبل العاملين في هذا المشروع.

وشدد الماس على أهمية الحفاظ على مستوى الانجاز في المشروع مؤكدا أن الصندوق مستمر ضد زحف الرمال المتحركة.

واستمع رئيس مجلس الإدارة من المهندسين المشرفين لشرح كامل عن سير العمل والصعوبات التي تصنعها الرمال على زحفها المتواصل في الطريق. مطالباً بمضاعفة الجهود في سبيل انهاء معاناة المسافرين لكونه يعد من الخطوط الشريانية الهامة التي تربط العاصمة عدن بالمحافظات الشرقية وأيضاً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

صادر عن وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.