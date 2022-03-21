شكرا لبحثكم عن خبر إعلامية أردنية تدخل اليمن لنقل مآسي الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باتت الإعلامية الأردنية سونيا الزغول أول إعلامية “فتاة” عربية تدخل اليمن منذ اندلاع الحرب فيها، بهدف تغطية الأوضاع الإنسانية هناك.

وسبق وأن أعلنت الزغول انها ستكون متواجدة في بلدة اعتبر من اقدم الحضارات على وجه الأرض ووصف سابقاً بأنه سعيد، وانها ستقوم بنقل الواقع من اليمن بعد سبع سنوات من بدء الأزمة

ولم تذكر الزغول طبيعة الملفات التي ستقوم بطرحها خلال زيارتها هذه، تاركة هذه القضايا لتظهر عبر الشاشة، مبينةً ان معظم المحطات الفضائية ووسائل الإعلام فضلت ابتعاث مندوبين رجال لتغطية الأوضاع في اليمن اعتقاداً منهم بأن الرجل قد يكون اقوى في مناطق الحروب، الا انها حاولت ان تؤكد قناعتها بأن المرأة بإمكانها التواجد في الأماكن الخطرة وبإمكانها تقديم التغطيات النوعية مهما اختلفت الظروف.

وثمن الزغول تكريم إدارتها لها في يوم المرأة العالمي كاحدى القيادات الإعلامية، وهو الأمر الذي كان بمثابة تشجيع كبير لها، لتكون سباقة إلى التغطيات الإخبارية المميزة، وهو ما دفعها وشكل حافزاً كبيراً لها للإصرار على الدخول إلى اليمن.

وتعمل الإعلامية الأردنية مقدمة برامج في قناة الآن التي تبث من دبي وتعنى بمختلف قضايا الوطن العربي والعالم،كما سبق لها وان قامت بتأليف عدة كتب تعنى بالشأن السياسي العالمي