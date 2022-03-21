محافظ المهرة يشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصف

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد محافظ المهرة محمد علي ياسر، الإثنين، على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.



جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من ضباط القوات المسلحة والأمن بالمحافظة شرقي اليمن، وفق مركز المهرة الإعلامي.



ودعا ياسر كافة الضباط بأن يكون لهم الدور الريادي والأساسي في حفظ أمن المحافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع توحيد الصف والكلمة والابتعاد عن المناكفات السياسية والحزبية.



كما شدد محافظة المهرة، على أن يكون التجنيد في إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية.



وقال إنه "تم التواصل مع الاخوة في التحالف العربي الذين أكدوا وقوفهم ودعمهم ومساندتهم للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الشرعية".



وأضاف، أنه "تم التواصل مع القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لترتيب أوضاع الضباط وترتيب بعض المسؤوليات بالتعاون مع مجموعة من القادة الأمنيين والعسكريين".



ودعا بن ياسر كافة الضباط للوقوف إلى جانب السلطة المحلية ومساندتها، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية في توفير الكثير من الخدمات الأساسية للمواطن مثل الكهرباء والمياه والطرقات وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية الهامة.



كما استمع إلى هموم ومشكلات الضباط والمتمثلة في صرف الرواتب والحوافز والتسويات والترقيات والتظلمات، موجها في نفس الوقت بتشكيل لجنة من الضباط لرفع احتياجاتهم ومتطلباتهم للسلطة المحلية.

