شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة طفل محروق في مقلب قمامة بمحافظة اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر الأهالي في محافظة إب على جثة طفل محروقة بمقلب القمامة في منطقة السحول، بعد خروجه للبحث عن الحطب والكراتين بسبب أزمة الغاز المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في عموم المناطق المسيطرة عليها.

وأكد مصدر محلي أن الطفل خرج من المنزل بحثاً عن الكراتين والحطب، وأثناء تواجده في مقلب القمامة قدم الشيول الخاص بتجميع القمامة للحرق ودفن الطفل تحتها.

وأشارت المصادر إلى أن تأخر الطفل بالعودة إلى المنزل جعل الأهالي يخرجون بحثاً عنه، ودلهم شقيقه على آخر مكان تواجد به قبل اختفاؤه فجأة، وبعد البحث في مقلب القمامة تفاجأوا بوجود جثته محروقة.

وحمَّل السكان إدارة صندوق النظافة ومدير مقلب القمامة مسؤولية إحراق الطفل، مشيرين إلى أن هناك محاولات لإغلاق القضية دون مساءلة قانونية ودون عرض جثة الطفل على الطب الشرعي.

وحذر الأهالي من استغلال انفصال والدي الطفل، ليصبح تشرده سببا في دفن قضيته دون إنصافه وضمان عدم تكرار الحادثة.