شكرا لبحثكم عن خبر "عدن" تحتفي غدآ بالمرأة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ نبيل غالب

برعاية محافظ عدن أحمد لملس، تنظم الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان المحافظة يوم غد الثلاثاء الموافق 22مارس، حفل خطابي وفني وتكريمي وبازار خيري في قاعة أماسي بمديرية المعلا.

وأوضحت مدير عام الأدارة العامة لتنمية المرأة_ أشتياق محمد سعد_ في تصريح ان الأحتفال يأتي تحت شعار ( المرأة نبع عطاء لاينضب )، بمناسبة ال ( 8 ) و ( 21 ) من مارس، وأطلقت عليه ب ( شهر المرأة ) تكريمآ لدورها في خدمة مدينة "عدن" في كافة المجالات، ومنهن تلك النسوة اللواتي تركن ومازالن بصمات رائعه في حياتهن العلمية والعملية وفي خدمة من حولهن.

وبينت أن الأحتفال الذي سيتخلله الخطابات بالمناسبة، والفقرات الفنية الغنائية التي تحاكي السلام، وأسكتش مسرحي عن دور المرأة في المجتمع، سيتم كذلك تكريم عدد من النسوة الأمهات والعاملات من مختلف المجالات وخاصه من فعاليات منظمات المجتمع المدني، عرفانآ بدورهن الريادي في خدمة المجتمع الذي يتطلع لدور أكبر للمرأة المنتجه.

وأستطردت قائله.. ومنهن اللأتي يشكلن جل المجتمع والذي مازال يعاني من تداعيات الحرب، ومازالت المرأة هي الحاضن لمعناة الجميع، ك أم الشهيد، وزوجة الشهيد، والمراة الأم في الحياة وفي مرافق العمل الأنتاج، وغيرهن من النسوة المكافحات من اللواتي بحاجه الى الرعاية والإهتمام، والعمل على منحهن فرص أكثر للإبداع من خلال مشاريعن الخاصه.

ولفتت الى أهمية تنظيم "البازار الخيري" الذي سيتيح الفرصه لعدد من النسوة العمل على عرض وتسويق منتجاتهن بالشراكه مع مدراء المديريات من خلال فروع الإدارة لتنمية المرأة في المديريات، مشيرة الى دور أدارتها في الإهتمام بدورهن المتزايد لتنفيد الخطط والبرامج الهادفة تنمية المراة في مختلف المجالات.

وعبرت مدير عام تنمية المرأة في ختام تصريحها.. عن قدرة المرأة في مدينة "عدن" على تخطي الصعاب نحو تعزيز قدرتها ومكانتها المجتمعيه في ظل الظروف القاسية التي تعاني منها بشكل عام لخلق فرص أفضل امام حياتها الخاصه والعامه.