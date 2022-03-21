شكرا لبحثكم عن خبر شرطة كريتر بالعاصمة عدن تستعد لقدوم شهر رمضان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دورة لتأهيل 25 فرد من شرطة كريتر استعدادا لتأمين اسواق المديرية في شهر رمضان المبارك

عدن - علي خميس

نظمت قيادة شرطة كريتر محافظة عدن اليوم، دورة تدريبية عسكرية لتأهيل 25 فرد من أفرادها، لتأمين وتنظيم أسواق المديرية في شهر رمضان المبارك.

الدورة التي تقام بتوجيهات مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، واشراف مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن محمود بن جرادي، يتم من خلالها تدريب أفراد الشرطة على استخدام الفنون القتالية للتعامل مع البلاطجة، واللصوص، والقبض عليهم دون الحاجة لإستخدام السلاح.

وأكد مدير صيرة بن جرادي، على أهمية الدورة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في شوارع وأسواق المديرية من خلال دور أفراد شرطة كريتر في تنظيم حركة الأسواق ومنع حدوث أعمال البلطجة من قبل بعض الأشخاص الذي يسعون لنشر الفوضى، والحفاظ على أمن واستقرار المديرية في ظل الإزدحام والإقبال الكبير للمواطنين القادمين إليها من مختلف مديريات محافظة عدن.

بدوره أوضح قائد شرطة كريتر العقيد نبيل عامر، أن الدورة تأتي بناءً على الخطة الأمنية التي رفعتها قيادة الشرطة لمدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، لتأمين ومراقبة الأسواق، ومنع حمل السلاح، وتنظيم حركة السير بالمديرية في شهر رمضان المبارك.