رئيس الوزراء الجيبوتي يستقبل وزير الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في إطار زيارته الرسمية الى جيبوتي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث وعملية السلام في اليمن والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واشار وزير الخارجية الى أهمية انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.. موضحا البدء في الترتيبات لانعقاد اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب وسفير اليمن في جيبوتي عبدالله السقطري ومستشار وزير الخارجية جمال عوض، وسفير جيبوتي لدى اليمن محمد عيسى.