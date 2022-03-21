هيئة المواصفات تشارك بالاجتماع الـ 57 للجنة العربية العليا للتقييس في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، امس في الاجتماع الـ 57 للجنة العربية العليا للتقييس برعاية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) التابعة لجامعة الدول العربية والاجتماعات المصاحبة لها، والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، بوفد ترأسه مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس.



وجاء الاجتماع بالتزامن مع الاجتماع الـ 15 للجنة الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023م.

وخرج اجتماع اللجنة العربية العليا للتقييس، بعدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود العربية في مجال التقييس وتطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة وبما يضمن تسهيل التبادل التجاري ويدعم المشاركة الفاعلة في التقييس الإقليمي والدولي.

وشارك في الاجتماع، وفود من الدول العربية ومنظمات إسلامية ودولية وإقليمية منها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، والجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM)، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (smic).