‏الارياني: هجمات مليشيا الحوثي الارهابية على السعودية تعكس موقفها من دعوات الحوار واحلال السلام‏

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني " ان استهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران للاعيان المدنية والمدنيين والمنشآت الاقتصادية والطاقة في المملكة العربية السعودية، بعدد من الصواريخ الباليستية وكروز والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، بعد ايام من دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحوار يمني، تصعيد خطير يعكس موقفها من دعوات الحوار واحلال السلام‏".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الهجمات الإرهابية تؤكد من جديد ان مليشيا الحوثي ترفض ان تكون طرفاً في اي طاولة حوار تنهي الحرب، او جزء من عملية لبناء السلام في اليمن وارساء الامن والاستقرار في المنطقة، وان لا طريق الا الاصطفاف الداخلي وتوحيد الجهود نحو الحسم العسكري مهما كانت التضحيات"‏.

واشار الارياني الى ان هذا التصعيد الخطير يؤكد مضي مليشيا الحوثي الارهابية بايعاز وتخطيط وتسليح ايراني في تقويض مبادرات التهدئة وكافة الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل سياسي للازمة، دون اي اكتراث بشلال الدماء والاوضاع المأساوية والمعاناة الانسانية المتفاقمة لليمنيين‏.

وطالب الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد امن الطاقة والامن والسلم الإقليمي والدولي، وتشديد الضغوط على مليشيا الحوثي، ودعم جهود الحكومة والشعب اليمني لحسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب.