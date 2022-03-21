عاجل.. السودان يدين هجوم مليشيات الحوثي الارهابي على السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب السودان عن إدانته بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الجديدة التي شنتها جماعة الحوثي الأحد، على منشآت مدنية ونفطية حيوية داخل المملكة العربية السعودية.



وطالبت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي الاثنين، باصطفاف إقليمي دولي واسع النطاق لمواجهة خطر الحوثيين على المنطقة.

وأكد البيان "تضامن السودان، الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه ما تتعرض له من اعتداءات تخريبية جبانة من جماعة الحوثي الإرهابية".

وقالت الخارجية السودانية إن "تكرار اعتداءات جماعة الحوثي الإرهابية على أهداف مدنية داخل السعودية يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة، و خرقاً للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين و عدم الزج بهم في أي صراع".

وأكدت على مواقف السودان الداعمة للمملكة العربية السعودية، مشددة على "أهمية رفض كافة أشكال الاعتداءات من قبل الحوثيين، والتنديد برفض الجماعة الانقلابية الجنوح إلى السلم واتخاذ تلك الاعتداءات المتكررة وسيلة لزعزعة أمن و استقرار المنطقة".