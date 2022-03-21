الشرجبي يناقش مع فريق أممي مشروع محطة تحلية بالطاقة الشمسية في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مع فريق برنامج الامم المتحدة الانمائي، مشروع محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية و الآمنة في سيئون والتي تتضمن طاقة كهربائية ومحطة تحلية اضافة الى انتاج الملح.



وسيعمل مشروع محطة التحلية على انتاج ما يقارب من 20 متر مكعب في الساعة ويستفيد منه حوال 9 ألف منزل حيث سيعمل المشروع على تحلية وتنقية المياه الرمادية والمستخدمة والمياه المالحة لتكون صالحة للشرب والاستخدام المنزلي.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مشروع اعادة تدوير النفايات في منطقة الوهط بمحافظة لحج.