اجتماعات في عدن تناقش تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات وإحصائيات النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، امس ضم وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء والفنيين بالوزارة ومنظمة اليونيسيف، الجهود المشتركة للتنفيذ الناجح لعملية المسح العنقودي متعدد المؤشرات.



وشدد الاجتماع، على أهمية مضاعفة الجهود ومعالجة المعوقات لضمان تنفيذ المسح العنقودي بنجاح، بموجب التعديلات على الإطار العام بما فيها الدليل والاستمارة، وذلك بهدف الحصول على بيانات ذات جودة ومخرجات دقيقة للاعتماد عليها لدى صانع القرار بالجانب الحكومي ولدى المنظمات الدولية.

كما بحث اجتماع آخر عُقد في عدن، اليوم، ضم وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومنظمة الاوتشا والمنظمة الدولية للهجرة والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي، إعداد تقرير يتضمن مؤشرات إحصائية دقيقة بأعداد النازحين، وفقا لنتائج التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، لأهمية التقرير في خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري 2022م.

وعلى صعيد آخر، ناقش وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، اليوم، مع أمين عام المركز الدولي التطوعي الياباني توكيكو ايتو، وممثلة المساعدات الإنسانية ومجموعة بناء السلام بالمركز كو ايمانكا، برنامج المركز الياباني الذي يتضمن تنفيذ مشاريع بقطاعات المياه والصحة والتعليم، وذلك عقب اعتماد تسجيل المركز للعمل في اليمن لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفقا للنظم والقوانين.

حضر الاجتماعات مدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بوزارة التخطيط أحمد الجاوي وعدد من المعنيين.