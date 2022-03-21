وفد مجلس النواب يشارك في اجتماعين تنسيقيين للمجموعتين البرلمانية الآسيوية والجيوسياسية العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شارك وفد مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، في الاجتماعين التنسيقيين للمجموعة البرلمانية الآسيوية، والمجموعة الجيوسياسية العربية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، في إندونيسيا.



وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس حميد الأحمر، ومبخوت بن ماضي، ومحمد بن مالك، وصالح البرهمي، القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل الخبرات والآراء والأفكار حول الموضوعات المشتركة خلال أعمال اجتماع الجمعية، وبحث السبل والآليات لمواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها دول العالم وفق أجندة العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف بين البرلمانات والمجالس التشريعية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول أنشطة الأمانة العامة للجمعية والسياسات الواجب اتباعها في المستقبل والنظر في البنود الطارئة والتنسيق حولها.

من جانب آخر، بحث الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية أهمية تكثيف جهود التحرك البرلماني العربي من أجل تجاوز العقبات وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية المشتركة، بما يلبي تطلعات الشعوب وطموحاتهم لمستقبل أفضل.