شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن اعتراض هدف جوي معاد باتجاه جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، إن التحالف الذي تقوده المملكة اعترض ”هدفًا جويًا معاديًا“ أُطلق باتجاه مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن التحالف قوله إنه تم ”اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه مدينة جدة“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، مساء اليوم ”وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في مدينة جدة“