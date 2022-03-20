مناقشة تنفيذ مشروع محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية في سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - بحثت الحكومة اليمنية، الأحد، مع الأمم المتحدة، إنشاء محطة تحلية للمياه تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة سيئون شرقي البلاد.



جاء ذلك في لقاء جمع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مع فريق برنامج الأمم المتحدة الانمائي، في سيئون بمحافظة حضرموت، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش اللقاء "مشروع محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية والآمنة في سيئون والتي تتضمن طاقة كهربائية ومحطة تحلية إضافة إلى إنتاج الملح".



وسيعمل مشروع محطة التحلية على إنتاج ما يقارب من 20 متر مكعب في الساعة ويستفيد منه حوال 9 ألف منزل.



كما سيعمل المشروع على تحلية وتنقية المياه الرمادية والمستخدمة والمياه المالحة لتكون صالحة للشرب والاستخدام المنزلي، وفق المصدر.



كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مشروع اعادة تدوير النفايات في منطقة الوهط بمحافظة لحج.

