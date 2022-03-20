التحالف: هجوم حوثي يستهدف محطة توزيع المنتجات البترولية لأرامكو في جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، ”وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في مدينة جدة“.



وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ”حريقا محدودا اندلع بأحد خزانات المحطة تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية“، مشددا على أن ”الهجمات الحوثية العدائية هي تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني“.

وقال التحالف إنه ”سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد“.

وشدد التحالف في بيانه على أنه ”يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، والحوثيون يسعون لإفشاله“. مشيرا إلى أنه ”على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة“.