شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يكلف عبود مديراً عاماً لدار سعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الأستاذ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن، اليوم الأحد، قرارا، بشأن تكليف مدير لمديرية دار سعد. وقضى قرار محافظ عدن بالآتي: مادة 1 : يُكلف الأخ / عبود ناجي حسين صالح مديرا عاماً لمديرية دار سعد . مادة 2 : على الجهات المعنية ذات العلاقة بالمحافظة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. مادة 3 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صادر بديوان عام محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة. يومنا هذا الاحد الموافق 20 مارس 2022م أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي

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