شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: يجوز للمرأة فسخ عقد النكاح إذا لم يعاشرها زوجها خلال هذه المدة وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مستشار قانوني سعودي، عن المدة التي يحق للمرأة فيها فسخ عقد النكاح إذا تعرضت للهجر من قبل زوجها، وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد، في المملكة.

وقال المستشار القانوني عمر الجهني، في مداخلة مع قناة الإخبارية:” المرأة التي يهجرها زوجها 4 أشهر ، يحق لها فسخ عقد النكاح في الجديد”، لافتا:”نظام الأحوال الشخصية الجديد أعطى المرأة حقوقها كاملة في النفقة وال، وكذلك فسخ عقد النكاح”.

وأضاف:”كان في السابق تتعب المرأة في الحصول على عقد فسخ النكاح من زوج يهجرها لسنوات والآن أصبحت المدة 4 أشهر إذا ثبت أن الزوج لم يعاشرها، يتم فسخ عقد النكاح”.

ولفت إلى أن النظام الجديد ثبت وأخذ للمرأة حقوقها والتي كان يتساهل بها الجميع، سواء في الميراث، وحقها في الزواج، مبينا:”أصبح الزوجان يعلمان أن نفقة الأسرة يتحملها الزوج حتى ولو كانت زوجته “غنية”.

واختتم الجهني مداخلته بالقول:”يجب على الأب الإنفاق على أبنائه وتعتبر حسب ما قال وزير العدل من الديون الممتازة على الأب”، بحسب ما أوردته صدى.