شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تكشف سبب التصعيد المفاجئ ضد السعودية وتعلن حصولها على بنك أهداف حساسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مليشيا الحوثي، عن أسباب التصعيد المفاجئ ضد المملكة العربية السعودية، واستهداف منشآت حيوية، خلال الساعات الماضية.

وقالت المليشياتن في بيان لها، إن الهدف من التصعيد، هو ‘‘كسر الحصار’’ المفروض عليها من قبل التحالف العربي، بحسب زعمها.

وهددت المليشيات بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ونوعية ‘‘لكسرِ الحصارِ’’ مشيرة إلى أن العمليات المرتقبة ستشمل أهدافًا حساسةً لم تكن في الحسبان، وفق البيان.

وأكدت المليشيات، امتلاكها ‘‘إحداثيات متكاملة، ضمن بنكِ أهدافٍ خاصٍ يضمُّ عدداً كبيراً من الأهدافِ الحيويةِ قد تُستهدف في أي لحظة’’.

وجددت المليشيات الحوثية تحذيرها من استمرار ‘‘الحصار’’ متوعدة بمزيد من العمليات لاستهداف المنشآت الاقتصادية في المملكة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، إفشال هجوم حوثي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية استهدفت منشآت مدنية في السعودية.