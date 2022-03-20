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الثلاثاء.. ندوة ثقافية  للدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بالتنسيق مع المركز الثقافي اليمني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

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تقيم الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بالتنسيق مع المركز الثقافي اليمني ندوة ثقافية بعنوان "الأزياء التراثية اليمنية بين الماضي والحاضر".

 

ومن المقرر أن يتحدث خلال الندوة  كُلً من : الأستاذ : ياسين غالب - باحث في الفنون والتراث الشعبي اليمني. و الأستاذة: نادين دعدع - باحثة ومصممة أزياء يمنية. و الأستاذ : محمد سبأ باحث في الفنون والتراث الشعبي اليمني ومدير الدار. 

 

ومن المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٢ مارس الساعه السابعة مساء في مقر الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة ١١٤ شارع التحرير الدقي الدور الأول مقابل المكتبة الأكاديمية فوق آكتف للملابس . 

 

 ويأتي الموقع على الخريطة 

https://maps.app.goo.gl/VtJot2X5x5iAP5fS7

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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