شكرا لبحثكم عن خبر جامعة سورية تطرد قيادي حوثي سرق اطروحة دكتوراه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت وثائق مسربة من السلطات السورية، عن فضيحة مدوية لمسؤل حوثي كبير عينته المليشيات الحوثية ملحقا طبيا في في سوريا.

وبحسب الوثيقة التي نشرها أونلاين، فإن جامعة دمشق قررت فصل مسؤول حوثي من مقاعد الدراسة فيها، على خلفية قيامه بسرقة أطروحة الدكتوراة التي قدمها للجامعة.

وأفادت الوثيقة المسربة بـفصل نهائي من جامعة دمشق لطالب الدكتوراه في طب الأسنان معتز القرشي بسبب قيامه باستلال (سرقة) أطروحة الدكتوراة.

ونص القرار الصادر بتاريخ 6 يناير من العام الجاري، على معاقبة الطالب بالفصل بشكل نهائي نتيجة مخالفته أنظمة ولوائح الجامعة، حيث "وجد استلال بأطروحة الدكتوراه للطالب".

ويعتبر القرشي المعين ملحق طبي من قبل الحوثيين في سفارة اليمن بدمشق، "واحد من أكثر العناصر الذين تبناهم إبراهيم الديلمي سفير الحوثيين بطهران منذ كان مديراً لقناة المسيرة"، بحسب مصادر مطلعة.

وسبق أن أفردت قناتا "المسيرة" و"الساحات" مساحات خاصة للقرشي باعتباره أحد القيادات الشابه أصحاب الدرجات العلمية العليا.

وبحسب المصادر، فقد رفضت جامعة دمشق كل الضغوطات التي تمارس ضدها من وساطات حشدها سفير الحوثيين بدمشق عبدالله صبري الذي حاول مع الملحق الثقافي بالسفارة ذاتها والملحق الثقافي بالسفارة الايرانية الضغط لدى الجامعة بقبول الأطروحة والأبحاث المسروقة، دون نجاح حتى الآن.

يذكر أن الميليشيا عينت القرشي ملحقاً طبيا في سفارة اليمن بدمشق، والخاضعة لسيطرتها بحكم العلاقة التي تربط مليشيا الحوثي بالنظام السوري والمستمدة من علاقة الطرفين بإيران، في شهر نوفمبر من العام 2017.