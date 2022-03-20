شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصفون أحد فقهاء المذهب الزيدي ومصدر يكشف عن الأسباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مطلع أن مليشيا الحوثي الإيرانية، أقدمت على تصفية أحد المتخصصين في تدريس المذهب الزيدي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقال المصدر إن "ميليشيات الحوثي أقدمت، مساء الجمعة، على قتل عبدالرحمن المؤيد، في مديرية المطمة بمحافظة الجوف". وأوضح المصدر أن المؤيد وهو أحد أساتذة المذهب الزيدي اختلف مع قيادة ميليشيات الحوثي بعد رفضه لطلبها بالدعوة لحشد المقاتلين للهجوم على مأرب. وأضاف أن "قيادة ميليشيات الحوثي طلبت منه في محاضراته وخطبه التحريض على القتال في مأرب، كونه يحظى بقبول لدى المواطنين في مديريات الجوف العالي الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي". وذكر المصدر أن الناس تأثرت بموقف المؤيد وأحجمت عن القتال مع الحوثي مما أضطر قيادة الميليشيات إلى قتله حتى لا يقف حجر عثرة أمام حشدهم. ولفت إلى أن المؤيد رفض القيام بذلك معتبرا أن معارك ميليشيات الحوثي على مأرب معاركاً عبثية.

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