شكرا لبحثكم عن خبر رئيس تحرير صحيفة " عكاظ " السعودية يكشف عن ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثي عقب مشاورات الرياض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الصحفي عبدالله آل هتيلة عما يحدث في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية عقب دعوة مجلس التعاون كافة المكونات اليمنية إلى مشاورات نهاية الشهر الحالي، والمنعقدة في الرياض لإحلال السلام باليمن.
وكتب هتيلة في تغريدة له على حسابه بتويتر " اليمنيون في المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين يتبادلون التهاني بمناسبة دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية يمنية في الرياض".
واضاف " ليقينهم أن هذه المشاورات ستفضي لحل ينهي معاناتهم ويعيد لليمن أمنه واستقراره.. مختتماً قوله.. لا تقتلوا فرحتهم".
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