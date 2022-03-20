تنظيم ورشة عمل حول الحد الأدنى لحزمة خدمات الصحة الأولية في الطوارئ والأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نظم قطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة العمل الخاصة بحزمة الحد الأدنى لخدمات الصحة الأولية في الطوارئ والأزمات (MISP) ، بدعم من منظمة رعاية الأطفال الدولية ضمن برنامج الطوارئ العالمي للصحة في اليمن ( مشروع تنظيم الأسرة والرعاية بعد الاسقاط والمنزل ) .



وتتضمن الورشة التي يشارك فيها عدد من منسقي الصحة الانجابية بمحافظتي عدن ولحج والمنظمات والهيئات ذات العلاقة ، على مدى أربعة أيام ، التقييم و مفهوم التوطين وأهميته، والتحديات والثغرات في حزمة الحد الأدنى من خدمات الصحة الأولية في الطوارئ والأزمات، وكيفية الوصول إلى خطة عمل مستقبلية تتضمن تحسين هذه الخدمات .

وحث وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي، المشاركين على ضرورة التعاطي الأمثل مع مفردات الورشة للخروج بوثيقة عمل ذات طابع يمني تلبي الاحتياجات الملحة من هذه الخدمات دون أن تتصادم مع أي تدخلات أخرى ووضع الأطر المناسبة للتدخلات التي يستفاد منها.

من جانبه أكد منسق الصحة الانجابية بمنظمة رعاية الأطفال الدولية الدكتور نور الدين خالد، على أهمية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودتها.