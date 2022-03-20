شكرا لبحثكم عن خبر قصة محزنة: أسرة يمنية ترفض عرض انجلينا جولي تبني أفرادها وتقبل بمساعدة مالية نهبها عليهم مسؤول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الاعلامي راشد معروف:أثناء زيارة انجلينا جولي الى اليمن وإقامتها في أحد الفنادق ادخلوا إليها أسره أيتام وقالوا لها بأنهم بحاجة للمساعدة في بناء بيت لهم.

واضاف:ولكن إنجلينا جولي عرضت عليهم التبني والسفر برفقتها إلى أمريكا إلا أن أم الأطفال رفضت السفر وأكتفت بمساعدة مالية وقدرها عشرين ألف دولار وغادرت الفندق.

واختتم:وبعد خروجها من الفندق عرف الطرف الذي نسق لهم في لقاء المبعوثة بأنهم حصلوا على مبلغ كبير أكبر مما كان متوقع وقام بتهديدهم ونهبهم المبلغ بحجة ان المبلغ كبير وهناك عائلات كثير في المخيم يحتاجون إلى مساعدة ويجب تقسيم المبلغ بينهم، إلا أن أم الأطفال رفضت ولكن لم يساعدها أحد حتى الآن في إستخراج فلوسها من الوسيط الذي ساعدها في لقاء المبعوثة ومن ثم نهبها المساعدة.