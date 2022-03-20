شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.472 لغماً خلال اسبوع زرعتها مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.472 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2022م، زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.



وذكر المركز في بيان له، ان الالغام المنزوعة منها 28 لغماً مضاداً للأفراد، و 297 لغماً مضاداً للدبابات، و 1.132 ذخيرة غير متفجرة، و 15 عبوة ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 3.910 لغما..موضحاً بان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 326 ألفًا و699 لغمًا، زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.