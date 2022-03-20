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تدشين الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال في سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، ومعه وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي، الجولة الثانية من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال من منزل إلى منزل لجميع الأطفال دون سن العاشرة .

 

واوضح مدير برنامج التحصين الصحي الموسع بالوادي والصحراء جعفر بن عبيدالله، بأن عدد المستهدفين 168 ألف و579 طفل أقل من عشر سنوات منهم 21 ألف و20 طفل أقل من عام ، فيما يبلغ عدد المنازل المتوقع زيارتها 72 ألف و191 منزل و456 مدرسة ورياض أطفال .

 

وأعرب الوكيل الكثيري، عن أمله في تفاعل كافة المواطنين لتطعيم أطفالهم لوقايتهم من الإصابة بمرض شلل الأطفال ..مشدداً على الفرق العاملة في هذه الجولة مضاعفة جهودهم في هذه الحملة الوطنية للتطعيم .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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