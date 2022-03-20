عاجل.. البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية ضد السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت مملكة البحرين بشدة واستنكار قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المملكة العربية السعودية، بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة.



وشجبت المنامة في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد الأحد قيام المليشيات الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي نحو مدينة جيزان، وتسع طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

واعتبر البيان الهجمات اعتداء إرهابيا غادرا يستهدف المنشآت المدنية الاقتصادية، وينتهك القانون الدولي الإنساني، ويبرهن على إصرار مليشيات الحوثي على مواصلة هجماتها العدوانية الآثمة.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أشادت في ذات الوقت بجهود قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والطائرات المسيرة.

البحرين دعت المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.