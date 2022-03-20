وفد مجلس النواب يشارك في اجتماع المجموعة البرلمانية العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شارك وفد مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي وأعضاء المجلس حميد الأحمر، مبخوت بن ماضي، محمد بن مالك، وصالح البرهمي، امس، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستبدأ بإندونيسيا خلال الفترة 20-24 مارس الجاري.



ناقش الاجتماع أهمية تكثيف جهود التحرك البرلماني العربي من أجل تجاوز العقبات وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية المشتركة ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل الخبرات حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة أو اضافية على جدول اعمال الجمعية العامة، بالإضافة إلى الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد.

كما تطرق الاجتماع إلى الموضوعات والقضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها في مؤتمر الاتحاد وسبل توحيد وتنسيق المواقف بشأنها.