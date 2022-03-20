رسمي.. مليشيا الانتقالي تتلاعب بكميات الديزل المدعوم للمواطن في ساحل حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مسؤول محلي في حضرموت (شرقي اليمن)، عن تلاعب "لجنة حرو" الموالية للانتقالي والمدعومة من الامارات، بكميات الديزل المدعوم للمواطن في مديريات ساحل حضرموت.



وأوضح صالح مولى الدويله، مدير مديرية غيل بن يمين في مذكرة وجهها لمدير عام شركة النفط بساحل حضرموت، أن "لجنة حرو" ـ أُوكلت لها مهمة الإشراف على عمليات التوزيع ـ تقوم بالتلاعب بتوزيع كميات الديزل المدعوم في عموم مديريات الساحل ومديرية غيل بن يمين.



وذكر أنه، "في يوم الاثنين الخامس عشر من مارس الجاري، لاحظنا اختيار محطة الجوهي / جول السحيمه، من قبل "لجنة حرو"، بمقدار 10 آلاف لتر من الديزل المدعوم، لافتاً أن المحطة تقع في موقع بعيد عن متناول المواطنين من أبناء المديرية، وتبعد حوالي 150 كيلو متر عن مركز المديرية، وحوالي 50 كيلو متر عن مناطق الريدة".



وأردف، "بعد تتبعنا لوصول هذه الكميات من الديزل المدعوم، تبين لنا عدم بيع هذه الكميات للمواطنين، وتمت بطريقة غير شرعية، ولم يستفد منها المواطن".



وطالب المسؤول المحلي بحصر توزيع الديزل المدعوم في المديرية على سلطات المديرية، أوتحمل مسؤولية عدم وصول هذه الكميات إلى المواطن إذا لم يتم ذلك.



كما طالب الدويلة بإيقاف مخصصات المحطة المذكورة كإجراء عقابي لتعاونهم في بيع الكميات المخصصة للمواطنين بطريقة غير شرعية.



يُشار إلى أن مليشيا الانتقالي، تمنع منذ أيام خروج الديزل المدعوم للمواطن من شركة بترو مسيلة، في مديريات وادي حضرموت، مما ضاعف من أزمة المشتقات وارتفاع أسعارها في المحطات التجارية.