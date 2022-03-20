عاجل.. مصر تدين إرهاب الحوثي ضد السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصر دعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لمواجهة استمرار الأعمال العدائية الإرهابية من جانب مليشيات الحوثي.



وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية، بأشد العبارات مواصلة ميليشيات الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم الأحد، بطائرات مٌسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وأكد البيان أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية "يُعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاكٍ صارخٍ لمباديء وقواعد القانون الدولي".

وأعادت مصر التأكيد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلديّن، وعلى تضامن مصر ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية.

وصعدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ليلة السبت وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، هجماتها تجاه الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية السعودية.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الهجمات الحوثية العدائية تعبر عن موقف المليشيات تجاه دعوة المشاورات ومبادرات السلام الشاملة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب".