لجنة وزارة الدفاع تطلع على الجاهزية الفنية واللوجستية للقوات البحرية والدفاع الساحلي عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قامت اللجنة العسكرية المكلفة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان امس بزيارة تفقدية لقيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي بالعاصمة المؤقتة عدن.



واطلعت اللجنة برئاسة نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي الفضلي وبحضور مدير القاعدة الإدارية العميد علي الكود من نائب قائد القوات البحرية لشؤون الإمداد والتسليح العقيد خالد النخعي ورئيس عمليات القوات البحرية العقيد علي حيدرة إلى شرح عن الأوضاع الفنية واللوجستية لقيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي وما حققته من انجاز عقب تحرير عدن وكذا التحديات التي أفرزتها الحرب منذ العام 2015م ، وما تتطلبه من معالجات لإعادة جاهزية القوات البحرية بمختلف المجالات الفنية.

وأوضح رئيس اللجنة أن الزيارة تأتي في إطار المهام التقييمي للمستوى الإداري واللوجستي لمختلف الوحدات العسكرية ومنها قيادة القوات البحرية التي تمثل واحدة من الوحدات العسكرية التي تحضى باهتمام بالغ من القيادة السياسية .. مطالبا برفع تقرير مفصل حول الاحتياجات من أجل رفعها ومعالجتها مع القيادة العليا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبهما أكد نائب قائد القوات البحرية لشؤون الإمداد والتسليح عقيد ورئيس عمليات القوات البحرية عقيد علي حيدرة وأركان القاعده البحريه عدن العقيد قاسم القطيش أن القوات البحرية بعدن تعرضت لحالة من التهميش الممنهج خلال الفترات الماضية وما تلاها من حرب تدميرية في العام 2015م ، الأمر الذي يتطلب من القيادة السياسية إعادة النظر في إعادة البناء الفني واللوجستي.