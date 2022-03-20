التحالف: إسقاط 9 مسيّرات أُطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ليلة السبت وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، هجماتها تجاه الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية السعودية.



وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الهجمات الحوثية العدائية تعبر عن موقف المليشيات تجاه دعوة المشاورات ومبادرات السلام الشاملة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن "الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صعدت مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وأوضح المالكي أن "قوات الدفاع الجوي السعودي والقوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب".

وأضاف العميد المالكي أن "الهجمات العدائية للمليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ولفت إلى أن "المليشيات تستخدم صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، كما تشير التحقيقات الأولية استخدام المليشيا لصواريخ كروز (إيرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان".

وشملت المواقع المستهدفة كذلك "محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية بينبع".

وبحسب المالكي فقد "تسببت هذه الهجمات العدائية ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الاستهداف وتناثر شظايا الاعتراض، دون خسائر في الأرواح".

وبيّن العميد المالكي أن "هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا ، كما أنها تعبر عن موقف المليشيا الحوثية الإرهابية من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية بين جميع الأطراف اليمنية".

كما أن الهجمات "تؤكد نهج المليشيا الرافض لكل الجهود والمبادرات الدولية ومنها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام".