عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر 3 مسيرات حوثية ويحبط هجوما على معمل للغاز في ينبع

الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية بالمملكة.



وقال التحالف العربي، بقيادة السعودية، في بيان، إنه أحبط هجوما عدائيا لمليشيات الحوثي على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

جاء ذلك بعد ساعات من اعتراض التحالف العربي لصاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين، و5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية.

وأوضح التحالف أن التصعيد الحوثي العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيّرات وصواريخ الكروز.

وأشار إلى أنه يرصد ويتابع طائرات مسيّرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين، لافتاَ إلى أن الهجمات العدائية هي عابرة للحدود وتنطلق من مطار صنعاء الدولي.

وذكر التحالف، أن الهجمات العدائية استهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

ولفت التحالف العربي إلى أن تصعيد مليشيات الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، جاء بمثابة الرد على الدعوة الخليجية.

وأشار التحالف إلى أن تصعيد مليشيات الحوثي بهجمات عدائية هو رفض لجهود ومبادرات السلام.