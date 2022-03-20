عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحرير مواقع عسكرية جنوب مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثي

الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، السبت، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات مأرب الجنوبية.



فقد أكد قائد مطارح الجوف الشيخ خالد بن شطيف أن الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش والمقاومة تؤكد على هشاشة ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن الميليشيا تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في المعركة التي دارت رحاها السبت، بالإضافة إلى تدمير 4 عربات، و5 أطقم قتالية.

غارات للتحالف

كذلك، أشاد بدور طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي استهدف بعدة غارات جوية آليات وتعزيزات وتجمعات الميليشيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وتدميرها كلياً.

يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين. غير أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.