عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يتصدى لإرهاب الحوثي.. هجمات بالصواريخ والمسيرات

الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين.



وقال التحالف العربي، بقيادة السعودية، إن التصعيد الحوثي العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيّرات وصواريخ الكروز.

وأضاف التحالف، في بيان، أنه يرصد ويتابع طائرات مسيّرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين.

جاء ذلك بعدما أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية.

وقال التحالف، أن الهجمات العدائية استهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

وأكد أنه رصد تصعيدا للمليشيات بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيانًا مدنية، لافتاَ إلى أن الهجمات العدائية هي عابرة للحدود وتنطلق من مطار صنعاء الدولي.

وأوضح التحالف أنه اعترض ودمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

ولفت التحالف العربي إلى أن تصعيد مليشيات الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، جاء بمثابة الرد على الدعوة الخليجية.

وأشار التحالف إلى أن تصعيد مليشيات الحوثي بهجمات عدائية هو رفض لجهود ومبادرات السلام.

وخلال الأسابيع الماضية، كثّف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويقها التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل الجيش اليمني.