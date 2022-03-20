عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير 5 طائرات حوثية باتجاه جنوب السعودية

الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية.



وقال التحالف العربي، في بيان، إنه اعترض ودمّر 5 طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وأضاف التحالف، أن الهجمات العدائية استهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

وأكد أنه رصد تصعيدا للمليشيات بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيانًا مدنية، لافتاَ إلى أن الهجمات العدائية هي عابرة للحدود وتنطلق من مطار صنعاء الدولي.

وأوضح التحالف أنه اعترض ودمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

ولفت التحالف العربي إلى أن تصعيد مليشيات الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، جاء بمثابة الرد على الدعوة الخليجية.

وأشار التحالف إلى أن تصعيد مليشيات الحوثي بهجمات عدائية هو رفض لجهود ومبادرات السلام.

والخميس الماضي، أعلن التحالف العربي تنفيذ 14 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وصعدة.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات.

وخلال الأسابيع الماضية، كثّف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويقها التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل الجيش اليمني.