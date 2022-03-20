خبير اقتصادي: إغلاق الطرق الرئيسية سبب ارتفاع الأسعار في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - عزى خبير اقتصادي يمني، سبب ارتفاع الأسعار التي تشهدها اليمن بشكل جنوني إلى "إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية".

وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في منشور مقتضب له على صفحته في وسائل التواصل، إن "إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية أبرز أسباب ارتفاع الاسعار".

وأكد الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، أن هذا السبب لارتفاع الأسعار هو "بشهادات التجار انفسهم"، حسب قوله.

واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، "اغلاق الطرق جريمة"، داعيًا "الجميع إلى فتحها كممرات انسانية دون أعذار أو مبررات".

وشهدت الأسواق اليمنية ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الغذائية، بمختلف أنواعها، حيث بلغت نسبة الأرتفاع في بعض السلع خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 100%.

يشار إلى أن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، يأتي بالتزامن مع استمرار انقطاع مرتبات الموظفين وتحديدا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي للعام السادس على التوالي، وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد حذر منتصف فبراير الماضي من استمرار ارتفاع الأسعار في اليمن. مؤكدًا "أن ارتفاع الأسعار دفع اليمنيين إلى الفقر المدقع".