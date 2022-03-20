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أمن أبين يعلن تفكيك لغم مضاد للمدرعات في الخط العام بمدينة شقرة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة أمن أبين، تفكيك لغم مضاد للمدرعات زرع على الطريق العام بمدينة شُقرة الساحلية على البحر العربي جنوبي اليمن.
 
وقالت في بيان لها في وقت متأخر من مساء أمس، إنها تقلت بلاغ استخباراتي يُفيد بزراعة لغم مضاد للدروع شديد الانفجار بجانب الطريق العام بمدينة شقرة.
 
وأضافت أنها سارعت إلى تطويق المكان ونجحت في "إحباط العمل الإرهابي وتأمين المنطقة لتقوم الفرق المختصة بتفكيك اللغم ونزعه بنجاح".
 
وأكدت أجهزة الأمن، أنها شنت عملية تمشيط واسعة في ذات المنطقة بعد عملية النزع للتأكد من خلوها من أي عبوات أخرى، كما رصدت مكافئة مالية قدرها مليون ريال يمني للإبلاغ عن أي معلومات لأي أعمال تستهدف أفراد المؤسسة الأمنية وكذلك قوات الجيش والمواطنين.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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